РИАМО - 30 окт. 31 октября в подмосковных муниципалитетах пройдут встречи с представителями СНТ, ДНП и КП, в ходе которых дачникам расскажут об упрощенном порядке передачи электрических сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на баланс компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК»), говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Среди основных целей инициации данного процесса – снижение аварийности в распределительной сети за счет проведения плановых, системных ремонтных работ и реконструкции для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей, объединенных в садовые товарищества», - говорится в сообщении.

Сейчас существуют смягчающие требования при передачи сетей. Об этом и расскажут участникам встреч специалисты компании.

«Важно отметить, особенно в преддверии зимы, что в результате принятия садовых товариществ и коттеджных поселков на баланс электросетевой компании дальнейшее оперативно-технологическое, ремонтное обслуживание энергообъектов возьмут на себя профессионалы – специалисты компании «Россети Московский регион», - говорится в материале.

К тому же, платить после присоединения абоненты будут только за потребленное ими электричество, а за электрохозяйство и отключение неплательщиков станут отвечать энергетики.

Более подробную информацию о передаче сетей можно найти на сайте «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК»).

Специалисты ответят на вопросы в ходе встреч 31 октября. Они пройдут с 13:00 до 17:00 по адресам: Подольск, улица Орджоникидзе, дом. 27, Кашира; улица Клубная, дом 4; Чехов, улица Солнышевская, дом 75; Серпухов, поселок Большевик, улица Карпова, дом 12; Ленинский округ, поселение Развилка, ПС «Апаренки», Домодедово, поселение Белые Столбы, улиц Авенариуса, дом 10; Ступино, поселок Михнево, проезд Энергетиков, строение 1; Серебряные Пруды, улица Набережная, дом 95; Бронницы, Каширский переулок, дом 44; Жуковский, улица Жуковского дом 27.