РИАМО - 30 окт. До конца года в городском округе Мытищи отремонтируют и заменят 36 лифтов в 14 жилых домах, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«C 2014 года в городском округе было заменено 795 лифтов. В 2019 году будет отремонтированы и заменены 36 лифтов в 14 домах», — говорится в сообщении.

В первую очередь в программу капитального ремонта включается оборудование, которое эксплуатируется более 25 лет. Все комплектующие производятся на территории региона. Прием выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности.

По итогам конкурсного отбора работы осуществляет организация ООО «СтарТен».

Всего в Московской области до конца года планируется провести капремонт 400 лифтов в 150 многоквартирных домах.