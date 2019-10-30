РИАМО - 30 окт. В Москве со 2 по 4 ноября пройдет фестиваль «День народного единства», 2 и 3 ноября мероприятия пройдут на фестивальных площадках «Московских сезонов» в центре и округах, а 4 ноября празднества развернутся в 21 столичном парке, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В парках гостей ждут более 40 выступлений творческих коллективов, более 30 творческих мастер-классов, 32 конкурса и викторины, посвященные культуре и истории народов России, а также многочисленные экскурсии, квесты и флешмобы», - отмечается в материале.

Принять участие во всех мероприятиях культурной программы фестиваля можно будет совершенно бесплатно.

Например, в «Зарядье» 4 ноября пройдут мастер-классы по созданию открыток в технике «аппликация» и «квиллинг», организуют эстафеты и лекции. В парке Горького можно будет принять участие в бесплатной экскурсии, приуроченной к празднованию Дня народного единства. На других площадках гостей также ожидают многочисленные квесты, соревнования, викторины и, конечно же, концерты.

Мероприятия пройдут в парках «Эрмитаж» и «Зарядье», парках культуры и отдыха «Фили», «Сокольники», «Лианозовский», «Кузьминки», «Бабушкинский», «Перовский» и «Красная Пресня», в парке Горького, Гончаровском и по улице Ангарской. Также площадки разместятся в усадьбе «Воронцово», Сиреневом саду, Измайловском парке, МПК «Северное Тушино», на Поклонной горе, в саду имени Баумана, на Ходынском поле и Красногвардейских прудах, а также в детском парке имени Прямикова.