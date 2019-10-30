РИАМО - 30 окт. В Подмосковье с начала года провели вакцинацию от бешенства порядка 440 тысяч животных, это привело к снижению заболеваний на 54%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Всего с начала 2019 года на территории Подмосковья вакцинация против бешенства проведена порядка 440 тысяч голов животных разных видов. Также выполнено более 840 исследований на бешенство, 85 из которых были положительными», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

В целом каждый год вакцинируется против бешенства 70% животных, содержащихся на территории региона. Работа по профилактике бешенства проводится в рамках специального месячника.

Как отметил Разин, снижению случаев бешенства способствовало введение инновационной системы профилактики бешенства – 1 миллиона доз из запланированных к раскладке 1,5 миллионов доз оральной вакцины для диких животных распространяется по территории Подмосковья с помощью малой авиации.

«Использование малой авиации зарекомендовало себя, как эффективный метод борьбы с бешенством животных на территории нашего региона. К снижению случаев бешенства также привела дополнительная раскладка вакцины и отстрел диких животных в очагах бешенства», - отметил министр.

В то же время для проведения мониторинга поедаемости приманок вирус-вакцины и определения наличия тетрациклинового биомаркера проводится отстрел диких плотоядных животных. Этим занимается государственный охотничий надзор, животных отправляют для исследований в лаборатории.

«Замечу, что в этом году количество вакцинаций против бешенства домашних животных в регионе увеличено на 10% по сравнению с 2018 годом», - добавил Разин.