РИАМО - 30 окт. В рамках акции «Ночь искусств» экспозиции музея-заповедника «Зарайский кремль» откроют для бесплатного посещения 3 ноября с 19:00 до 23:00, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

Вниманию гостей будут предложены бесплатные экскурсии по выставке «Забытый образ. Зарайская Жар-птица», посвященной традиционному женскому крестьянскому костюму Зарайского уезда Рязанской губернии.

«Будет представлена театрализованная программа «Как зарайская Матрена к императрице ездила», основанная на историческом факте представления рязанского народного костюма императрице Александре Федоровне в 1837 году», — говорится в сообщении.

Для любителей художественного слова состоится презентация книги стихов зарайского автора. А во время «Музыкального часа» посетители услышат классические музыкальные произведения в живом исполнении.

Традиционно в музее будут работать студии по декоративно-прикладному творчеству. В Спасской башне кремля пройдет костюмированная программа «Стрелецкие байки», гости узнают о жизни и быте стрельцов зарайского гарнизона.