РИАМО - 30 окт. За неделю в Воскресенском кластере Подмосковья установили более 200 новых контейнеров для сбора мусора, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«С 21 по 27 октября региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» разместил 160 новых контейнеров для смешанных отходов и 44 для сухих на своей территории обслуживания. Наибольшее количество емкостей для ТКО за прошедшую неделю установлено в Егорьевске и Воскресенске – 81 и 46 контейнеров соответственно», – говорится в сообщении.

В Раменском разместили 40 сетчатых емкостей для сбора вторсырья. Расстановка контейнеров проходит в ежедневном режиме.

Выемку отходов производят более чем из 8 тысяч емкостей для смешанных отходов и более 2,5 тысяч – для РСО. Смешанные отходы с контейнерных площадок многоквартирных домов вывозят каждый день, сухие – не реже двух раз в неделю. Вывоз крупногабаритных отходов производится по заявкам управляющих компаний или не реже одного раза в неделю.

На маршруты восьми муниципальных образований Воскресенского кластера, (Люберцы, Жуковский, Раменский, Воскресенский, Егорьевск, Бронницы, Шатура и Рошаль) ежедневно выходят 188 единиц спецтехники. Раздельно собранные отходы транспортируют 13 специальных мусоровозов с синей индикацией на борту.