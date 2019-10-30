РИАМО - 30 окт. В Пушкинском городском округе продолжаются работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, на 17 объектах ремонт выполнен в полном объеме, в 19 домах работы завершаются, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в округе включено 103 многоквартирных дома. На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда выделено более 883 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

По итогам проведения процедуры конкурсного отбора подрядных организаций по проведению строительно-монтажных работ работы осуществляют организации ООО «РусСтройГруп».

По программе прошлого года в Пушкинском округе провели капитальный ремонт в 56 МКД по общестроительным работам и заменили лифтовое оборудование в шести МКД.

На 2019 год в Подмосковье запланирован ремонт более 2,6 тысячи домов, улучшение жилищных условий получат более 300 тысяч жителей.