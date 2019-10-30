РИАМО - 30 окт. Молодой человек упал под поезд на станции «Маяковская» Замоскворецкой линии столичного метро, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Около 19:55 на станции «Маяковская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена с платформы под прибывший электропоезд упал молодой человек. Приняты меры для извлечения пассажира, провалившегося между вагонами состава», – говорится в сообщении.

Мужчину передали медикам. В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего. По данному факту проводится проверка.