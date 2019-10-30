РИАМО - 30 окт. Депутаты Московской городской думы провели в зале пленарного заседания почти десять часов, большую часть времени обсуждался проект закона о бюджете Москвы на 2020-2022 годы, сообщил в среду журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«В этот раз было беспрецедентно широкое обсуждение проекта бюджета города Москвы. <…> Рекордное заседание, практически десять часов депутаты провели в зале пленарного заседания, большую часть времени посвятили обсуждению вопросов, связанных с бюджетом», – сказал Шапошников.

Он добавил, что, по мнению международных специалистов, бюджет столицы по сравнению с бюджетами других мегаполисов мира является одним из лучших.

Депутаты столичного парламента на заседании в среду приняли в первом чтении законопроект «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», при этом с поправками до 7 ноября.