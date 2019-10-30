РИАМО - 30 окт. Травматологи центральной районной клинической больницы Ступина поставили на ноги 41-летнего мужчину, который 15 лет не мог ходить из-за неправильно сросшегося перелома верхней трети бедра, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Пациент получил травму и лечился в одной из стран ближнего зарубежья, позднее у него была повторная травма с повреждением шейки бедра. В результате бедро полностью срослось с тазом, при этом произошло укорочение ноги на шесть сантиметров. Мужчина лишился возможности ходить и сидеть. Спустя полтора десятка лет он решился на операцию, при этом его выбор пал на больницу в Ступине.

«Из-за сращения костей у мужчины была нарушена анатомия, начались изменения в позвоночнике и внутренних органах. Мы применили особую методику – эндопротезирование тазобедренного сустава. Операция проходила с большими техническими сложностями», – отметил заведующий травматологическим отделением больницы Заур Сулумов

По его словам, изначально не удавалось вставить в бедро ножку эндопротеза, поскольку кость срослась неправильно и зарос канал. Пришлось заново формировать новый канал и практически создавать анатомию бедра.

В результате сложной операции, которая длилась свыше четырех часов, пациенту вернули подвижность в суставе, частично убрали укорочение левой ноги. Теперь мужчина заново учится ходить.