РИАМО - 30 окт. В Одинцове на улице Маршала Жукова работает социальная ярмарка «Ценопад», на ней можно купить продукты с большой скидкой, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Участники ярмарки, которая проходит с 29 октября по 3 ноября, представляют большой выбор фермерской продукции, произведенной в Московской области и в ближайших регионах по специальным ценам, которые ниже среднерыночных минимум на 15 %.

«Для покупателей на ярмарке представлен широкий ассортимент варенья, меда, травяных чаев, не забыт и шиповник, который относится к тем уникальным ягодам, которые благоприятно воздействуют на организм человека, а также участники предложат теплую одежду, большой выбор шапок и изделий из шерсти», – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

В этот раз на «Ценопаде» покупатели смогут приобрести свежие фрукты и овощи: гранаты, хурму, виноград, яблоки, груши, кабачки и тыквы, цукини, капусту, картофель, а также домашнюю птицу, мясную и молочную продукцию, чернослив и курагу, мед, орехи, халву, кондитерские изделия, поделки ручной работы, трикотаж и текстиль, чуни, теплые жилеты, изделия из шерсти.

На ярмарке для гостей организовано музыкальное сопровождение. На входе всех желающих ждет самовар с горячим травяным чаем и пирожками.