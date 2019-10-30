РИАМО - 30 окт. В целях безопасности нельзя использовать газовые плиты для обогрева квартиры в морозные дни, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Не используйте газовые плиты для обогрева квартиры. При длительной работе газовых плит воздух помещения значительно загрязняется вредными для здоровья продуктами сгорания газа, а также сильно увеличивается влажность воздуха», – говорится в сообщении.

В морозные и ветреные дни возможно ухудшение тяги в дымоходах газовых приборов вследствие обледенения дымоходов или задувания в них ветра. В эти дни особенно внимательно нужно проверять тягу в дымоходах перед включением и после включения водонагревателя или отопительной печи.

Не стоит отогревать баллоны с газом около печей и других отопительных приборов, а также открытым огнем. Нарушение правил пользования газом в быту приводит к взрывам, пожарам, несчастным случаям.

Особенно важно в отопительный сезон следить за исправностью газового оборудования. Абоненту необходимо самостоятельно заключить договор со специализированной организацией на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, к которому относятся: плита, водонагреватель, котел, газовая горелка и прибор учета газа.

Техническое обслуживание проводится не реже одного раза в год в зависимости от паспорта производителя.

Категорически запрещается самостоятельное выполнение ремонта, замены или подключения газового оборудования жильцами. В случае обнаружения запаха газа необходимо обращаться в аварийную службу по телефонам 104 и 112.