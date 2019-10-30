РИАМО - 30 окт. За девять месяцев 2019 года в Московской области выдали 42175 знаков отличия ГТО, 14544 - золотых, 16852 - серебряных, 10779 – бронзовых, говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта региона.

Тысячи человек приходят на зимний и летний фестивали, единый день ГТО, кубок ГТО среди федераций и другие мероприятия региона. Кроме того, в 2019 году в выполнении комплекса «Готов к труду и обороне» приняли участие более 6,5 тысяч человек из удаленных и малонаселенных деревень и сел. Также к сдаче норм ГТО присоединились и граждане с ограниченными возможностями — уже более 1 тысячи человек прошли ряд испытаний и получили первые знаки отличия.

«Внедрение комплекса «Готов к труду и обороне» – одна из мер развития массового спорта, как во всей стране, так и в нашем регионе в частности. Проведение мероприятий, посвященных выполнению испытаний ГТО, является ярким примером активного вовлечения жителей области в систематические занятия физкультурой и спортом», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что строительство спортивной инфраструктуры – ключевой вопрос в популяризации и доступности массового спорта. На сегодняшний момент в каждом муниципалитете Подмосковья работают центры тестирования ГТО, организованы мобильные площадки комплекса, обустроены воркаут-площадки, функционируют секции по различным видам спорта, что обеспечивает максимальную доступность занятий.