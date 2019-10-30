РИАМО - 30 окт. Инспекторы эконадзора вынесли постановление об административном правонарушении, совершенном в поселке Тучково Рузского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Виновником оказалось ООО «ДорЗапад», которое занимается производством битума. В ходе осмотра земельного участка, на котором расположено предприятие, выявлены многочисленные разливы нефтепродуктов, которые относятся к III классу опасности», – говорится в сообщении.

За это нарушение предприятие оштрафовано на 101 тысячу рублей. Ранее за аналогичные нарушения Минэкологии оштрафовало еще две компании в Рузском городском округе.

На 150 тысяч рублей было наказано ООО «Рузская тепловая компания». Поскольку в установленный законом срок штраф оплачен не был, мировой судья вынес решение об оплате его в двойном размере.

Кроме того, 300 тысяч рублей пришлось заплатить АО «Волгомост» за разлив нефтепродуктов и свалку на открытом грунте, устроенную в поселке Дорохово.