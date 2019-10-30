РИАМО - 30 окт. В Москве установили памятник выдающемуся ученому-конструктору, академику Николаю Доллежалю, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«Монумент установили в Красносельском районе между Малой Красносельской улицей и 6-м Красносельским переулком перед зданием Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля (НИКИЭТ), основателем которого был ученый», – говорится в сообщении.

Памятник представляет собой бронзовый бюст конструктора на гранитном постаменте высотой около четырех метров.

В торжественной церемонии открытии памятника приняли участие представители органов власти, Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля.

Доллежаль – советский ученый-энергетик, конструктор ядерных реакторов, профессор, академик АН СССР. Дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинских и Государственных премий СССР, академик Российской академии наук.

Ученый создал целое семейство атомных реакторов разного типа и назначения, в том числе и первых советских промышленных реакторов, которые впоследствии стали основой ядерного щита страны.