РИАМО - 30 окт. В Москве установили памятник выдающемуся ученому-конструктору, академику Николаю Доллежалю, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.
«Монумент установили в Красносельском районе между Малой Красносельской улицей и 6-м Красносельским переулком перед зданием Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля (НИКИЭТ), основателем которого был ученый», – говорится в сообщении.
Памятник представляет собой бронзовый бюст конструктора на гранитном постаменте высотой около четырех метров.
В торжественной церемонии открытии памятника приняли участие представители органов власти, Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля.
Доллежаль – советский ученый-энергетик, конструктор ядерных реакторов, профессор, академик АН СССР. Дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинских и Государственных премий СССР, академик Российской академии наук.
Ученый создал целое семейство атомных реакторов разного типа и назначения, в том числе и первых советских промышленных реакторов, которые впоследствии стали основой ядерного щита страны.
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