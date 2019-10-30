РИАМО - 30 окт. В Подмосковье вступили в силу изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «Согласование проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области», говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры

«Для удобства заявителей значительно сокращен срок предоставления услуги, который ранее составлял 20 рабочих дней, – теперь процедура согласования займет до 10 рабочих дней», – говорится в сообщении.

Изменения внесены на основании федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».

Согласование проектов организации дорожного движения требуется для обеспечения безопасности, снижения числа ДТП, повышения пропускной способности дорог при проектировании, ремонте или реконструкции съездов.

Получить согласование проекта могут как физические, так и юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для этого необходимо подать документы через региональный портал госуслуг по ссылке uslugi.mosreg.ru. В срок до 10 рабочих дней заявителю придет уведомление об итогах рассмотрения запроса.