РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 окт. Жительница подмосковных Люберец пожаловалась на то, что водители не соблюдают правила дорожного движения при повороте на улицу Власова, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду состоялась встреча главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого с жителями округа в здании Дома офицеров. Одна из жительниц сообщила, что от Комсомольского проспекта на автобусе до Вечного огня, который находится на улица Власова, она ехала полтора часа. Она уточнила, что дорога свободная, но водители не соблюдают ПДД на повороте у Вечного огня.

«Этот вопрос берем на заметку. Начальнику управления транспорта и организации дорожного движения Сергею Плитову надо это отработать», - сказал Ружицкий.