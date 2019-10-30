РИАМО ( КОТЕЛЬНИКИ) - 30 окт. Дети подмосковных Котельников изучили базовые театральные приемы на занятии по теме «Театр» в культурном комплексе, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

29 октября в культурном комплексе «Котельники» прошли занятия по программе первого этапа Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный марафон», который знакомит участников с мировой и отечественной культурой. Занятие по теме «Театр» провел режиссер образцового коллектива «Театр «На стульях» Андрей Коренюгин.

«Дети познакомились с базовыми театральными приемами, театральной лексикой, различными театральными опытами, обсудили базовые принципы театральной условности — «оживление неживого» в театре кукол. В ходе занятия ребята придумали свою историю и сыграли ее с помощью простых предметов. Такие практики направлены на развитие воображения, которое является основой театрального искусства», - говорится в сообщении.