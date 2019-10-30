РИАМО(БАЛАШИХА) - 30 окт. Три супружеские пары, которые отмечают в текущем году более 40 лет совместной жизни, чествовали в подмосковной Балашихе, все они стали участниками программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе»

Мероприятие прошло в среду в управлении соцзащиты населения Балашихи, где с 10 октября открыт клуб «Активное долголетие в Подмосковье». Оно было приурочено к Международному дню бабушек и дедушек. Участникам вручили цветы и памятные подарки.

«Сегодня мы чествуем три пары - Владимира и Татьяну Сидоровых из Купавны, Владимира и Татьяну Горшковых из микрорайона Желзодорожный и Бориса и Елену Жигановых из Балашихи, проживших более 40 лет вместе. Все они записались на проект «Активное долголетие», активно посещают все занятия. Поздравляем их с тем, что они столько лет вместе, и, выйдя на пенсию, продолжают вести активный образ жизни»,- сказала заместитель директора по социальным вопросам «Межмуниципального комплексного центра социального обслуживания населения» Ирина Кузина.

Она добавила, что эти пары- гордость и пример Балашихи. Это позитивные и интересные люди. Они участвуют в различных мероприятиях по творческим и спортивным направлениям. Супружеским парам нравится бывать на мастер-классах. Кто-то из их уже освоил йогу, гимнастику цигун, скандинавскую ходьбу, а кто-то приступил к изучению английского языка или ведению видеоблога.

В ходе встречи пары рассказали о своем жизненном пути, увлечениях, многие из которых стали возможными благодаря программе «Активное долголетие».

Борис и Елена Жигановы скоро отметят рубиновую свадьбу, вместе они почти 45 лет. Большую часть жизни проработали в балашихинской авиакорпорации «Рубин». С молодости любили путешествовать, плавать на байдарках и ходить в театр. Однажды дети подарили им палки для скандинавской ходьбы, после чего они увлеклись этим видом спорта.

Елена Жиганова рассказала, что в Балашихе много мест, где можно совершать активные прогулки.

«Сейчас появилось много возможностей сделать жизнь более насыщенной. И даже на пенсии можно воплотить все свои мечты в жизнь», — заключила Жиганова.

Программа «Активное долголетие в Подмосковье» направлена на поддержание активного и здорового образа жизни людей старшего поколения. Среди популярных активностей- скандинавская ходьба, компьютерная грамотность, туризм, гимнастика цигун, английский язык, занятия йогой.