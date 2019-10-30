РИАМО - 30 окт. Депутаты Московской городской думы на заседании в среду приняли в первом чтении законопроект «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», поправки к нему будут принимать до 7 ноября, передает корреспондент РИАМО.

Проект бюджета депутатам Мосгордумы представила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов города Елена Зяббарова. Она отметила, что представленный к рассмотрению проект закона направлен на стимулирование экономического роста, обеспечивает существенное увеличение социальных расходов и предусматривает средства, необходимые для развития социально-экономического комплекса города.

«Уже более шести лет основной источник налоговых поступлений – это налог на доходы физических лиц. Его вклад в доходную часть бюджета около 40%. <…> Я повторю, что с 2001 года налоговая нагрузка на население не изменялась. Такая позитивная динамика поступлений по налоговым доходам физических лиц обусловлена исключительно ростом налогооблагаемой базы. В ближайшие три года мы ожидаем рост поступлений по этому источнику порядка 9-10% ежегодно», - добавила Зяббарова.

Она уточнила, что налог на прибыль является вторым по значимости источником в доходную часть бюджета города. Его доля составляет 35%. Предполагается, что объем поступлений по налогу на прибыль в предстоящие три года будет расти на 10-12% ежегодно. В то же время на предстоящие три года прогнозируется опережающий рост поступлений по специальным налоговым режимам на 16-18% ежегодно.

При формировании доходной части бюджета учтены изменения федерального законодательства, которые связаны с изменением ставок и нормативов распределения по акцизам на алкогольную продукцию и нефтепродукты. Неналоговые доходы составляют около 9% доходной части бюджета. В итоге в предстоящие три года предусмотрены следующие суммы доходов: 2020 год - 2,798 триллиона рублей, 2021 год - 3,64 триллиона рублей, 2022 год - 3,356 триллиона рублей.

«Расходы бюджета на 2020 год запланированы в объеме 3,15 триллиона рублей, на 2021 год - 3,278 триллиона рублей, на 2022 год - 3,379 триллиона рублей. Бюджет составлен в программном формате на финансирование 13 государственных программ Москвы, направляется более 90% расходной части бюджета. Расходы социальной направленности составляет более половина расходов бюджета Москвы. В абсолютном выражении – это примерно 1,7 триллиона рублей, а с медицинской помощью из фонда обязательного медстрахования совокупный объем расходов социальной направленности — более 2 триллионов рублей в 2020 году», - сказала Зяббарова.

Кроме того, она отметила, что на оказание мер социальной поддержки на 2020 год предусмотрено 495 миллиардов рублей. По сравнению с текущим годом сумма увеличивается на 19%. Меры социальной поддержки за счет средств городского бюджета охватят около 4,5 миллионов человек.

«Расходы социальной направленности в бюджете заложено с опережающим ростом на 23,5% при общем росте расходной части на 15%. Намечено существенное увеличение финансирование таких программ как столичное образование - рост на 2,5%, социальная поддержка жителей города на 18,4%, расходы по программе столичное здравоохранение увеличится на треть. В государственных программах предусмотрены средства на ежегодное повышение оплаты труда педагогическим, медицинским, социальным работникам, персоналу учреждений культуры, научным сотрудникам и иным сотрудникам бюджетной сферы», - подчеркнула Зяббарова.

Она также отметила, что бюджетом обеспечивается финансирование установленных надбавок педагогическим и медицинским работникам. Также предусмотрено выделение значительных средств на проведение ремонтов и переоснащение современным оборудованием учреждения социальной сферы.

«Общий объем расходов на эти цели в 2020 году составит 162,5 миллиарда рублей. В проекте бюджета обеспечивается необходимый для столичного мегаполиса баланс между средствами, направляемые на функционирование и развитие социально-экономического комплекса города», - подчеркнула Зяббарова.

Также Зяббарова обратила внимание на то, что более 20% расходов на предстоящие три года планируется направить на финансирование адресной инвестиционной программы –свыше 2 триллионов рублей.

С учетом средств, выделяемых на проведение капремонта, приобретение оборудования, обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, совокупная доля расходной части бюджета Москвы составляет около 40%.

«Приоритетным направлением бюджетных инвестиций остается транспортная система, в том числе интеграция метрополитена, наземного, железнодорожного транспорта и автомобильных дорог в единую транспортную сеть. Более трети инвестиционной программы выделяется на решение транспортных вопросов», - добавила Зяббарова.

Подводя итог сказанного, она отметила, что расходная часть бюджета города сформирована в соответствии с целями государственных программ Москвы и с учетом необходимости обеспечения устойчивости бюджетной системы столицы.

Ожидается, что дефицит бюджета в 2020 году составит 351 миллиард рублей, в 2021 году – 214 миллиарда рублей, а в 2022 году – 22,8 миллиарда рублей.