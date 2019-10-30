РИАМО(БАЛАШИХА) - 30 окт. На территории общеобразовательной школы №17 в микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи установили спортивную площадку для сдачи нормативов ГТО, на ее установку из областного бюджета было выделено 400 тысяч рублей, сообщил «РИАМО в Балашихе» член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдмы Тарас Ефимов.

Депутат проверил выполненные работы по установке спортивной площадки ГТО на территории образовательного учреждения. Некоторое время назад родители учащихся школы №17 обратились в Мособлдуму с ходатайством о ремонте спортивных снарядов на территории школы.

«По поручению председателя регионального парламента Игоря Брынцалова учреждению из областного бюджета было выделено 400 тысяч рублей на приобретение и установку площадки для сдачи ГТО. Все работы выполнены качественно и в срок. Ребята уже осваивают турники», - сказал Ефимов.

Он добавил, что аналогичную площадку в этом году также установили на территории гимназии №1 имени Героя России А.В. Баландина в микрорайоне Южный Балашихи.

Учитель физкультуры Ксения Дробенкова поблагодарила депутатов за поддержку и рассказала, что ребята старших классов уже начали подготовку к сдаче нормативов ГТО, а за ними подтягиваются и младшеклассники.