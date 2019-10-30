РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. Подольский депутат Валерий Теличко из личных средств оплатил экскурсию и автобус для ветеранов дошкольных учреждений в музей-заповедник Пушкина Одинцовского городского округа, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В общественную приемную партии «Единая Россия» городского округа Подольск к руководителю фракции Валерию Теличко обратилась руководитель общественной организации ветеранов детских дошкольных учреждений Надежда Матвеева.

«Матвеева обратилась с просьбой помочь с экскурсионной поездкой в Государственный историко-литературный музей-заповедник Пушкина и музей усадьбы Захарово поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа. Депутат из личных средств выделил необходимую сумму на оплату экскурсии и автобуса для поездки ветеранов», - говорится в сообщении.