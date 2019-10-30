РИАМО - 30 окт. Строительство крупного торгового центра в Одинцовском городском округе обеспечит 2,5 тысячи рабочих мест, говорится в сообщении министерства жилищной политики Московской области.

«Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство торгового центра «Синдика» в Одинцовском городском округе. Это повлечет появление 2,5 тысячи рабочих мест в экономике Подмосковья», − сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Торговый комплекс на 65-м километре МКАД построят к четвертому кварталу 2021 года. Застройщиком выступает ООО «Синдика-О».

В многофункциональном торговом комплексе запланирована продажа строительных материалов, мебели, а также наличие фуд-кортов и офисных помещений. Площадь объекта составит 138 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в торговый комплекс – 6 миллиардов рублей.

Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области.