РИАМО - 30 окт. В Краснознаменске жители некоторых домов смогут оплачивать холодное водоснабжение и водоотведение напрямую, минуя услуги посредника – управляющей компании, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

«МосОблЕИРЦ начинает производить начисления за услуги «холодное водоснабжение» и «водоотведение» для жителей Краснознаменска, перешедших на прямые расчеты с МУП ВКХ «Водоканал», – говорится в сообщении.

Жители домов № 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1 по улице Связистов получат новые платежные документы в ноябре.

Для расчетов с абонентами МУП ВКХ «Водоканал» в октябре 2019 года заключил договор с МосОблЕИРЦ. Единый расчетный центр как платежный агент будет производить начисления по услугам, вести прием и обслуживание жителей.

«Договором, заключенным между МосОблЕИРЦ и «Водоканалом» об организации расчетов, услуги «холодное водоснабжение» и «водоотведение» включены в ноябрьские платежные документы МосОблЕИРЦ с начислениями за октябрь. Жители смогут оплачивать потребленные ресурсы напрямую, минуя услуги посредника – управляющей компании», – сказала начальник управления «Краснознаменск» МосОблЕИРЦ Екатерина Ковалева.

В первый расчетный месяц по указанию МУП ВКХ «Водоканал» по потребителям, не передавшим в срок показания приборов учета, расчет начислений будет производиться по нормативам потребления коммунальных услуг «холодное водоснабжение» и «водоотведение». После поступления информации по потребленным объемам будет произведен перерасчет.

Для корректного формирования начислений расчетный центр рекомендует передавать показания приборов учета холодной и горячей воды в период с 15 по 25 число ежемесячно. Это позволит производить расчеты по фактическому потреблению ресурсов и корректно начислять плату за услуги. Если показания внесены позже рекомендованных сроков, они будут учтены в следующем расчетном периоде, а плата за текущий месяц будет рассчитана, исходя из среднемесячных показаний, или по нормативам.

Передавать показания жители Краснознаменска могут в клиентском офисе МосОблЕИРЦ по адресу: Краснознаменск, улица Парковая, дом 12, по телефонам контактного центра МосОблЕИРЦ 8 495 374-51-61, 8 496 245-15-99, или зарегистрировавшись в личном кабинете клиента на сайте МосОблЕИРЦ.