РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. Диспетчер пожарной части №29 Подольска стала лучшей на конкурсе среди подразделений ФГКУ «Специальное управление ФПС №3 МЧС России», сообщается в группе «Специальный отдел №4 СУ ФПС №3 МЧС России» в соцсети «ВКонтакте».

29 октября на базе Специального отдела №2 в Королеве состоялся итоговый конкурс на звание «Лучший по профессии» среди диспетчеров и радиотелефонистов.

«На этот раз первое место в конкурсе «Лучший диспетчер» среди подразделений СУ ФПС №3 МЧС России заняла радиотелефонист СПСЧ-29 Анна Миронова, которая уже неоднократно была серебряным призером данного мероприятия», - говорится в сообщении.



Пожарные и спасатели поздравили победительницу и личный состав пожарной части.