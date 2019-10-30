РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) -30 окт. В рамках «Активного долголетия» пожилые жители подмосковных Котельников поучаствовали в турнире по боулингу, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Администрация городского округа Котельники совместно с развлекательным центром «Космик» организовала для пенсионеров турнир по боулингу. В мероприятии приняли участие порядка 50 пенсионеров. Им объяснили правила игры, компанию составили депутаты городского совета депутатов», - говорится в сообщении.

Глава городского округа Котельники Андрей Булгаков открыл мероприятие, поприветствовал собравшихся и поблагодарив их за активное участие во всех занятиях.

«В ходе проведения турнира было принято решение организовывать такие игры еженедельно», - заключается в сообщении.