РИАМО - 30 окт. В Богородском городском округе завершили проектирование учебной пристройки на 400 мест к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» на улице Советской Конституции в Ногинске, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Проект получил положительное заключение государственной экспертизы.

«Новое здание образовательного учреждения сможет принять 400 учеников. В нем предусмотрены все необходимые кабинеты и помещения для организации учебной и внеурочной деятельности, занятий спортом и творчеством», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Объект будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения. Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена.

Строительство новой корпуса призвано помочь в решении проблемы второй смены в городском округе.

Проектирование и строительство нового школьного корпуса предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета. Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию намечены на 2021 год.