РИАМО - 30 окт. В городском округе Шаховская продолжаются работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, на семи объектах ремонт выполнен в полном объеме, в 15 МКД работы завершаются, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городском округе Шаховская включено 26 многоквартирных домов. На строительно-монтажные работы выделено более 489 миллиона рублей, полностью выполнен ремонт внутридомовых инженерных систем в семи МКД», – говорится в сообщении.

Строительно-монтажные работы осуществляет организация МПКХ «Шаховская». По программе прошлого года в Шаховской проведен капитальный ремонт в восьми МКД.

На 2019 год в Подмосковье запланирован ремонт более 2,6 тысячи домов, улучшение жилищных условий получат более 300 тысяч жителей.