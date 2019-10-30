РИАМО - 30 окт. Заместителю начальника ОМВД России по городскому округу Ступино, врио начальника ОЭБиПК ступинского ОМВД и двум оперуполномоченным этого же отдела предъявили обвинения по делу о коррупции, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«По данным следствия, сотрудники полиции получили взятку в размере 500 тысяч рублей от генерального директора строительной фирмы за не проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения миграционного законодательства работниками организации, а также за осуществление общего покровительства при осуществлении деятельности на территории Ступина», – говорится в материале.

Полицейских задержали с поличным прямо во время получения денег. Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательной базы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия – троих обвиняемых заключили под стражу, а еще одного отправили под домашний арест.