РИАМО - 30 окт. С начала года внештатники Госадмтехнадзора помогли устранить почти 2,2 тысячи нарушений чистоты и благоустройства на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области.

«С начала 2019 года по материалам, составленным внештатными инспекторами уже устранено 2,185 тысячи различных нарушений чистоты, порядка и благоустройства на различных объектах в Подмосковье», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что результативнее всего поработали внештатники в Люберцах (помогли устранить 261 нарушение чистоты), Подольске (177), в Коломне (127), в Балашихе (85), Егорьевске (75), Ивантеевке (87) и в Озерах (89).

Также благодаря внештатным сотрудникам Госадмтехнадзора стали чище и красивее города: Красногорск, Сергиев Посад, Королев, Дмитров, Богородское, Раменское, Чехов, Воскресенск и Ступино. Именно в этих городских округах наибольшее количество устраненных нарушений, вынесенных по актам внештатных инспекторов.

Институт внештатников Госадмтехнадзора Московской области – это неравнодушные люди активно вовлеченные в процесс наведения порядка и реально улучшающие уровень чистоты и благоустройства в Подмосковье.

На данный момент порядок в Подмосковье помогают наводить 743 внештатных административно-технических инспектора. При этом, около 500 лучших общественников было рекомендовано Госадмтехнадзором для работы в административных комиссиях в городских округах Подмосковья.