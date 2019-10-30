РИАМО - 30 окт. Москва встала в пробках в среду вечером, загруженность движения в столице оценивается в девять баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы наблюдаются на центральных улицах Москвы, а также на Садовом и Третьем транспортном кольце.

Также частично парализован МКАД — стоят участки на северо-западе, западе, юго-востоке и востоке. Заторы также образовались на СЗХ.

Значительное осложнение движения есть Ярославском, Алтуфьевском, Можайском, Ленинградском, Варшавском и Дмитровском шоссе. Трудно проехать по проспектам Маршала Жукова, Вернадского и Андропова, Люблинской и Профсоюзной улицах, Нахимовскому проспекту.

По прогнозу сервиса, дорожная ситуация улучшится только после 22:00, прогнозируется три балла.