РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 окт. Аппараты для рентген-исследований, флюорографии и маммографии установят в больнице поселка Нахабино подмосковного Красногорска в конце ноября, сообщил заведующий больницей Антон Вольвовский.

Замглавы администрации горокруга по социальной сфере Игорь Тельбухов и руководители медицинских организаций муниципалитета провели с жителями поселка Нахабино встречу по вопросам здравоохранения в среду. Горожане задали вопросы об обеспечении лекарственными средствами, сообщили о сложностях в записи к врачу в онкодиспансер. Один из вопросов касался необходимости ехать из Нахабина в Красногорск для того, чтобы сделать рентген.

«В Нахабинской горбольнице для рентгенологической службы переоборудуем большое помещение на первом этаже. В одном месте будут располагаться рентген-аппарат на два рабочих места, флюорограф, маммограф. Поставка оборудования планируется на конец ноября», - сообщил Вольвовский.

Он добавил, что ранее в лечебном учреждении завершили большой ремонт кровли, ливневой канализации, системы пожарной сигнализации, полностью заменили асфальтовое покрытие.

«В течение 2019 года мы привлекли на работу лор-врача, окулиста, терапевтов и педиатров», - отметил Вольвовский.

По его словам, в больнице насчитывается более тысячи посещений в смену.