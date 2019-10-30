РИАМО - 30 окт. Госадмтехнадзор отметил десять городских округов региона, где с начала года установлена наибольшая протяженность ограждающих элементов на новых парковочных местах, говорится в сообщении пресс-службы Государственного административно-технического надзора Московской области.

«Лидером по исполнению муниципального плана установки ограждений на новых парковочных местах на данный момент является Одинцовский городской округ. Здесь исполнено 97% от намеченного, что составляет 1,885 тысячи погонных метров ограждений», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что «серебро» в этом негласном конкурсе городских округов по выгородке новых площадок для машиномест удерживает городской округ Люберцы, где установлено 1,2 тысячи погонных метров ограждения (93% от намеченного). Третье место – городской округ Химки – 9,886 тысячи погонных метров ограждающих материалов (82%).

В Ленинском городском округе с начала 2019 года установлено 1,05 тысячи погонных метров ограждения (80%). Так, например, новые места для парковки автомобилей появились на Южной улице и в «Бутово Парк-2» в деревне Дрожжино, на Ново-Молоковском бульваре в поселке Молоково.

В городском округе Красногорск огородили на 1,72 тысячи метров по периметру парковки (72% от годового плана). Новые машино-места теперь есть у жителей деревни Путилково на улицах Новотушинская, Сходненская, а также на Бульваре Космонавтов в самом городе.

За 2019 год в Подольске построено 198 погонных метров ограждения, что составляет 66% от намеченного. Более половины плана по строительству ограждений для новых парковочных мест исполнено в Коломенском городском округе – 574 (54%), в городских округах Мытищи – 546 (52%) и Реутов – 180 (51%).

В городском округе Балашиха возвели 1,245 тысячи погонных метров ограждения в ЖК «Алексеевская Роща», в микрорайонах «Ольгино» и «1-го Мая». Здесь исполнено 45% от планируемого администрацией муниципального образования.