Московское метро для пассажиров остается источником стресса. Причем речь не только о новой навигации и тесноте. Из 9 миллионов человек, которые ежедневно спускаются в подземку, обязательно найдется тот, кто испортит вам настроение. Есть «классика» метро, но со временем появляются и новые тренды. Обозреватель РИАМО выбрала 10 «вредных» привычек пассажиров метрополитена.

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Любители «расщиперить лапти»

В час пик, когда свободное место в вагоне на вес золота, некоторые любят рассесться так, чтобы занять пару соседних сидений. В первую очередь речь идет о некоторых мужчинах, которые думают, что сидения в метро – это домашний диван. Это вызывает праведный гнев у прекрасной половины пассажиров метро по всем миру. Они и придумали название этому явлению – «мэнспрединг». Чтобы достучаться до любителей «раскинуть конечности», московские феминистки недавно выпустили видеоролик-пародию, где девушка в поперечном шпагате занимает почти весь ряд сидений в вагоне метро.

_nice4ertik в Twitter: «Чем вы оперируете, когда в общественном транспорте РАСЩИПЕРИВАЕТЕ СВОИ ЛАПТИ?!?!?! У вас там распорка стоит? Или грейпфруты?»

Lizzie на форуме Lifehacker.ru: «И если кто-то начнет гнать на женщин, что они ничего не изобрели полезного, то вот, пожалуйста: слово мэнспрединг. Очень необходимо в жизни каждого человека!»

Владимир М. в Twitter: «Мэнспрединг мэнспредингом вышибается. Сначала сводишь ноги, когда только занял место рядом с таким наглецом. А потом как разжатая пружина с силой своей ногой по его раздвинутой! Обычно эффект после первого применения».

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Люди-пробки

О чем думает человек, который влетел в вагон и остался стоять у дверей? Если он не вышел на следующей станции, его ждет два варианта развития ситуации. Либо человека «пробку» снесет потоком людей, либо ему быстро и в понятных выражениях дадут понять, что место у дверей могут занимать только те, кому выходить на следующей станции, остальные – проходят в середину вагона.

Елизавета Лазарева «ВКонтакте»: «Бесят «столбы», которые встают напротив входа, а сами не выходят. И те же «столбы», что на конечных станциях напротив входа в вагон ждут сидячих мест, не пропуская войти других…»

Elissa Shepard «ВКонтакте»: «Бесят особи мужского пола, которые не способны пройти чуть дальше вглубь вагона и стоят у входа. А когда народ пытается пройти внутрь, вцепляются в ручки и держатся так, что мышцы дрожат».

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«Тупики»

В столичной подземке принято спешить. Никуда не спешащие граждане, или, еще хуже, медленно соображающие, вызывают всеобщее осуждение. Особенно раздражают подземные «тупики», которые, как вкопанные, стоят посреди платформы и долго изучают указатели. А еще те, кто тормозит общий поток людей в переходах.

Елена Кондакова «ВКонтакте»: «Бесят тормоза, которые скоренько идет-идут перед тобой, потом резко тормозят и стоят в раздумьях, куда же дальше идтить…»

Вячеслав Кияро «ВКонтакте»: «Больше всего бесят тормоза в коридорах; Вот если бы была выделенная линия для быстроходов, я бы вообще метро любил».

Илья Баскаков «ВКонтакте»: «Пассажирам метро надо бы вести себя по-автомобильному: слоупоки в правый ряд, торопыги – в левый. Когда надо посмотреть, «а куда это я попал», имеет смысл отходить в сторонку».

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Знакомства через АirDrop

Знакомства в метро бывают судьбоносными, но порой подземные ловеласы переходят все границы, пользуясь теснотой вагона в часы пик. Последний тренд – попытки познакомиться по программе передачи файлов АirDrop. Обладательницы айфонов наверняка испытывали то неприятное ощущение, когда внезапно на экране появляются странные картинки от неизвестных адресатов. А бывает, что таким способом просто развлекаются подростки.

Пантера на форуме портала Woman.ru: «Вчера пристал маньяк-астролог. Нес какую-то чушь про солнце в квадрате в третьем аксценденте монотонным голосом без остановки, гипнотизировал, наверное».

Василиска на форуме портала Woman.ru: «Обычно в транспорте знакомятся *** всякие, все бегут по своим делам, какие знакомства?»

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Кофеманы

© Сайт мэра Москвы

Яблоко или шоколадка – это еще цветочки, а если это истекающий соусом фастфуд, многослойный домашний бутерброд или банка пива в пакете? Не переводятся в метро и те, кто, кажется, никогда не расстается с бумажными стаканчиками кофе. Пластиковые крышки стаканчиков коварны – они в любую минуту готовы сорваться, чтобы искупать соседа в горячем бодрящем кофе.

Николай Качер «ВКонтакте»: «Так вот, товарищи, метро – это не водопой, не пивная и не ваша нора, где можно бухать хоть в раковине… Помните об этом и постарайтесь утолить жажду или, на худой конец, сосите аккуратно чупа-чупсину: она тоже, говорят, жажду утоляет».

Светлана Аксенова «ВКонтакте»: «Бесят идиотки с кофе и дебилы с грязными самокатами».

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Когда смотрят в чужой телефон

Все знают, что смотреть на экран чужого гаджета – некрасиво, но многие нарушают это табу. Причем одни делают это намеренно, другие же – просто так, на автомате. Хочется сказать, у вас что, нет своего телефона – wi-fi для всех бесплатный! Раздражают и чрезмерно «чувствительные», которым кажется, что все так и норовят заглянуть к ним в гаджет. Они делают возмущенное лицо, стоит хотя бы мельком на них взглянуть.

Люба Карамышева в Twitter: «Бесит, когда рядом сидящие люди в метро нагло смотрят в мой телефон. Отвыкла от этого со времен 2010, когда в метро все читали книги соседа.

Projournalist в ЖЖ: «Бесят люди, которые пялятся в мою книгу или в мой телефон».

Araragi на форуме dota2.ru: «С одной стороны – раздражает, но с другой я вроде бы особо не парюсь. Все равно мне в большинстве случаев нечего скрывать. <…> Ну а если тебя это так бесит, то можешь купить специальное защитное стекло против слежки, которое делает информация на экране различимой только под прямым углом и любой чел с боку попросту практически ничего не рассмотрит».

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Когда прислонились попой к лицу

Многие любят это место в вагоне – перила слева и справа дверей, на которые можно очень удобно облокотиться. Таким образом, пятая точка отдыхающего пассажира оказывается практически на уровне лица сидящего пассажира. Те, кто сидит, в этот момент мечтают об утыканных шипами наплечниках. Кстати, давно пора надевать такие!

Iriana Kato «ВКонтакте»: «Это надо быть просто последним имбициллом, чтобы поворачиваться к лицу человека своим задом, садиться ему на плечо, опираясь на поручни. Поручни не для того, чтобы жопку свою на них облокачивать, а чтобы руками держаться, между прочим, нескольким людям сразу!»

Лев Кронштейн «ВКонтакте»: «Меня вот бесит, когда сидишь с краю, и кто-то хватается рукой за поручень рядом с лицом. Лучше бы он задом облокотился! Вот это, когда кулак сжимает поручень в 20 см от твоего лица, очень бесит».

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«Заткнутые»

Московское метро почти превратилось в «страну глухих», где многие пассажиры ездят в наушниках. Бесит, когда музыка «орет» из них на весь вагон, как в 90-е. Но больше всего раздражают пассажиры в AirPods – со стороны даже незаметно, что человек в наушниках. Докричаться до «заткнутого» с вопросом, выходит ли он на следующей станции, сложно. Зато у них другое мнение – разве сложно общаться жестами?

Salo-s в LiveJournal: «Меня очень сильно раздражают люди, которые слушают музыку так, что всем остальным этот тоже слышно. Я кстати до сих пор до конца не понимаю природу такого поведения – тут проблема с ушами или с мозгом?...»

Menning_op: «Бесит, когда человек в наушниках стоит возле двери и не реагирует на ваше настойчивое: «Молодой чек, вы на следующей выходите?»

Никита Иванов (ЯндексДзен): «Бесят люди, которые начинают с тобой разговаривать, когда ты в наушниках. Не могу понять, они слепые, умственно отсталые, или что? Они не видят, что на мне наушники? они не знают, как они работают? В чем сложность сначала привлечь внимание, дотронуться до плеча?».

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Самокатчики

Пассажиры с крупногабаритными сумками, тележками, а также с самокатами и прочими сноубордами – гроза метрополитена. Естественно, все будут об них спотыкаться и молча проклинать обладателей этих девайсов. Поездками с тележками, набитыми рассадой и разной снедью, обычно грешат бабушки, спешащие в часы пик на любимую дачу. Ну а самокаты – чуть ли не единственное транспортное средство, которое можно провозить в метро. И этим охотно пользуется молодежь, любящая погонять в центре.

Дмитрий Сорокин «ВКонтакте»: «Меня раздражают в метро люди с тележками, а особенно когда они стоят на эскалаторе и никак не обойти и не перепрыгнуть их. Один раз я так упал с женщиной и тележкой при переходе. Она прям еле шла и не могла подняться».

Светлана Сергеевна «ВКонтакте»: «Хипстеры с самокатами бесят. На днях об колесо такого вот модника испортила брюки. Хоть бы чехлили своих железных пони…»

Алексей Коротенко «ВКонтакте»: «Самокатчики бесят. Им пофиг, что люди в вагоне и так, как в бочке… Одной девушке порвали чулок таким самокатом».

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«Романтик» в метро

Влюбленные парочки часто путают метро с местом для романтических свиданий и страстно целуются прямо в переполненных вагонах или на станциях метро. А по выходным, попав на поздний поезд, можно увидеть и не такого! Как сказали бы бабушки – молодежь в наше время была совсем другой…

Elissa Shepard «ВКонтакте»: «Бесят парочки, сосущиеся на входе в метро и в часы пик. Вообще весь этот «романтик» в часы пик».

Екатерина Сурова «ВКонтакте»: «Всегда с нетерпением жду, когда в один прекрасный момент эскалатор остановится, и эти слюнявые покатятся вниз».

Bag Ettinator «ВКонтакте»: «Просто многие завидуют этому, так и появляются ворчащие на молодежь старики».

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