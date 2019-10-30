РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 окт. Сотрудники отделов кадров и работники военно-учетных организаций повысили профессиональные навыки на инструктивно-методическиех занятиях, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В среду в администрации городского округа Люберцы проведено инструктивно-методическое занятие с работниками отделов кадров и сотрудниками, ведущими работу по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе, работающими в организациях, расположенных на территории городского округа.

«В ходе проведения занятия пополнили свои знания и повысили профессиональные навыки более 50 специалистов организаций. По поручению главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого заместитель главы администрации Владимир Григорьев поблагодарил специалистов кадровых органов и военно-учетных работников за добросовестную, ответственную работу и вручил ряду работников почетные грамоты и благодарственные письма главы городского округа Люберцы», - говорится в сообщении.

Ежегодные занятия по вопросам совершенствования воинского учета вошли в практику работы отдела мобилизационной подготовки администрации городского округа. Это позволяет работникам организаций качественно решать задачи в области обороны, мобилизационной подготовки, содействия военному комиссариату городов Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыткарино Московской области.