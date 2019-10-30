РИАМО - 30 окт. За минувшие сутки сотрудники вневедомственной охраны задержали четырех человек за совершение краж из магазинов городских округов Дубна и Щелково, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 30 тысяч рублей.

«Так, например, в городском округе Дубна 58-летний местный житель был задержан по переданной ранее росгвардейцам ориентировке. Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым за кражу тележки из магазина», – говорится в сообщении.

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Позже выяснилось, что гражданин уже успел сдать тележку на металлолом.

В городском округе Щелково сотрудники Росгвардии дважды выезжали по сигналу «тревога» в один и тот же торговый центр. В первом случае был задержан 24-летний житель Ивантеевки, который пытался пронести через кассовую зону портативную музыкальную колонку, спрятав ее под курткой.

Во втором, росгвардейцы задержали молодую пару из Москвы. Злоумышленники пытались вынести из торгового зала в пакете две бутылки элитного алкоголя. По предварительным данным, подозреваемые причастны к аналогичной краже, совершенной в Подмосковье на сумму свыше 70 тысяч рублей.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.