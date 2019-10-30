РИАМО - 30 окт. Более 15 тысяч учителей по математике, русскому, английскому языкам и обществознанию Московской области приняли участие в исследовании профессиональных компетенций, говорится в сообщении пресс-службы Минобразования Московской Области.

Для проведения исследования в каждом муниципалитете был организован специальный пункт. Всего был задействован 61 пункт, а в исследовании приняли участие свыше 15 тысяч учителей Подмосковья.

«Диагностика компетенций проводилась в два этапа. По итогам первого были отобраны учителя, показавшие лучшие результаты. Этим учителям была доверена проверка работ участников второго этапа», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что координацию проведения исследования осуществлял Федеральный институт оценки качества образования.

Полученные результаты помогут оценить состояние системы образования региона, проанализировать профессиональный дефицит педагогов и разработать новые материалы для системы повышения квалификации учителей.