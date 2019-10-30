РИАМО - 30 окт. Количество аварий в Москве в среду увеличилось почти в два раза из-за снега и летней резины, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.

«В Москве сегодня резко увеличилось количество мелких аварий – почти в два раза больше ДТП отмечается на дорогах города, чем в обычный день. На это повлияло ухудшение погодных условий – температура ниже нуля градусов, снег. Многие водители не послушались наших рекомендаций, и мы видим, что большинство аварий происходит именно из-за того, что автомобили на летней резине», – говорится в сообщении.

На большинстве вылетных магистралей зафиксированы массовые аварии – по два-три автомобиля.

«ЦОДД еще раз обращает внимание водителей и настоятельно рекомендует не передвигаться по городу на автомобилях на летней резине», – отмечается в материале.