РИАМО - 30 окт. Арбитраж признал законными предписания Госжилинспекции об устранении нарушений, выданных управляющим компаниям в Мытищах и Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«ООО «СибЖилСтрой №1» из городского округа Солнечногорск просило суд признать недействительным предписание о перечислении средств на капитальный ремонт. Его выдали по результатам проверки обращения жителя дома №16 корпус 3 по Тверецкому проезду в деревне Голубое», - говорится в сообщении.

Инспекторы выяснили, что в мае 2016 года единственный на тот момент собственник помещений в доме решил перечислять взносы на капремонт на специальный счет. В августе того же года опубликовано постановление о включении дома в региональную программу проведения капитального ремонта.

Законодательство требовало, чтобы в течение следующих двух месяцев управляющая компания открыла счет в банке. Однако этого не произошло, и Госжилинспекция предписала реализовать перечисление взносов на специальный счет. Арбитраж не согласился с доводами «СибЖилСтроя» о незаконности предписания.

Суд отметил, что в протоколе 2016 года оговаривалось: владельцем специального счета выступает управляющая организация, осуществляющая управление многоквартирным домом. В судебном решении отмечается, что все вопросы организационного характера управляющая организация должна была решить в течение трех лет.

Однако какие-либо мероприятия, направленные на открытие банковского счета, она стала выполнять лишь после предписания. Таким образом, его выдали в пределах, предоставленных Госжилинспекцией полномочий и при наличии достаточных оснований.

«СервисГрад» из Мытищ пыталось оспорить два предписания, выданные после проверок домов на Центральной улице в поселке Поведники. По мнению УК, основанием для проведения контрольно-надзорных мероприятий стала анонимка. Но Арбитраж, рассмотрев представленные Госжилинспекцией документы, согласился с тем, что личность заявительницы можно идентифицировать на основании ее обращений.