РИАМО - 30 окт. СК продолжает расследование по фактам применения насилия в отношении стражей порядка во время массовых беспорядков в июле текущего года, накануне был задержан еще один фигурант — 32-летний Павел Новиков, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

«По данным следствия, 27 июля 2019 года он применил насилие в отношении сотрудника полиции, нанеся ему удары по голове. Противоправные действия задержанного подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий», - отмечается в материале.

Новикова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применении насилия в отношении представителя власти).

Следователи продолжают исследовать видеозаписи и иные материалы, связанные с массовыми акциями в Москве.

Акции протеста прошли 27 июля на Тверской улице в Москве из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным ГУ МВД России по столице, в этот день за различные правонарушения на несогласованном митинге были задержаны более 1 тысячи человек. По факту массовых беспорядков СКР возбудил уголовное дело.