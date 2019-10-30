РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. Сотрудники ГИБДД за прошедшую неделю выявили 600 нарушений правил дорожного движения на дорогах Подольска, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«За прошедшую неделю с 22 по 28 октября в Подольске при проведении профилактических мероприятий по линии ОГИБДД по предупреждению дорожно-транспортного травматизма было выявлено и пресечено 600 нарушений правил дорожного движения. Все нарушители привлечены к административной ответственности», – говорится в сообщении.

Также за этот период в Подольске произошло 178 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали два человека.