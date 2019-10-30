РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. В подмосковном Подольске определили призеров и победителей детского шахматного турнира среди спортсменов в возрасте до 19 лет, сообщается в группе «МУ СШОР «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 29 октября завершились соревнования открытого первенства спортивной школы олимпийского резерва «Пахра» по шахматам «Осень-2019» среди юношей и девушек до 19 лет (группа «А»). В турнире приняли участие 80 спортсменов.

«По итогам четырехдневной борьбы итоговые места распределились следующим образом: среди юношей победил Дмитрий Щенев; второе место занял Дмитрий Сячинов; третье - Михаил Рыбаков. Среди девушек победила Мария Рыбакова, второе место заняла София Драневская, третье место – Екатерина Александровская. Среди шахматистов 2010 года рождения и моложе победила Мария Рыбакова, на втором месте Владимир Толмаев, а на третьем - Дмитрий Рыбин», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что организаторы поздравляют победителей и призеров.