РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. В подмосковном Подольске комиссия проверила, устранила ли подрядная организация недостатки в покрытии пола при ремонте школы №15, в итоге нарушений выявлено не было, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович в период школьных каникул в рамках рабочего визита в школу №15 имени Владимира Сабанеева проверил, как подрядная организация исполнила свои гарантийные обязательства по устранению недочетов покрытия пола.

«Совместно с директором школы Натальей Павлюк, директором МУ «Центр технического обслуживания муниципальных образовательных учреждений» Алексеем Примеровым и представителями подрядной организации повторно проверили качество произведенных ремонтных работ на втором этаже образовательного учреждения. Убедились, что подрядная организация свои недочеты в работе устранила», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На этой неделе пристальное внимание уделяется реализации дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.