РИАМО - 31 окт. Московский планетарий в четверг отпразднует День темной материи, который также называют научным Хэллоуином, посетители смогут бесплатно принять участие в экскурсии, а также поучаствовать в тематическом квесте, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Специальную программу ко Дню темной материи подготовили в Московском планетарии. 31 октября посетителей ждет бесплатная тематическая экскурсия под названием «Не бойся темноты», которая пройдет в музее Урании. Гости планетария также смогут поучаствовать в квесте, посвященном тайнам темной материи», – говорится в сообщении.

Чтобы попасть на экскурсию, нужно приобрести билет в Большой звездный зал на фильм «Призрак Вселенной: в поисках темной материи» на сеанс в 19:30 и зарегистрироваться. В сопровождении научных сотрудников планетария экскурсанты посетят залы музея Урании, в которых для создания таинственной атмосферы будет приглушен свет. Там гостям расскажут, в чем главная загадка темной материи.

Кроме того, посетители смогут познакомиться с уникальной коллекцией упавших на Землю метеоритов и даже потрогать необычные экспонаты руками.

Темная материя – величайшая загадка Вселенной. Темной ее называют потому, что она не излучает и не поглощает свет. Но при этом оказывает гравитационное воздействие на движение звезд и галактик. Над этой тайной научный мир бьется уже 85 лет и до сих пор никто не может однозначно сказать, из чего она состоит и какие у нее свойства.