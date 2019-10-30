РИАМО - 30 окт. На территории городского округа Серпухов в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню народного единства временно ограничат движение 4 ноября 2019 года, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Будет временно ограничено движение автомобильного транспорта на территории городского округа Серпухов 4 ноября 2019 года в период с 14:00 до 20:00 на пересечении улицы Володарского, улицы Тульская, улицы Красная гора и Володарского переулка», - говорится в сообщении.

Движение будет временно перекрыто из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства.

Четвертого ноября в России отмечают День народного единства. Этот праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.