РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. Сотрудники полиции подмосковного Подольска за прошедшую неделю раскрыли четыре кражи, в частности, одно преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«С 22 по 28 октября в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило более одной тысячи сообщений и заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях, по которым возбудили 58 уголовных дел. Раскрыто четыре кражи, одно преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, одно причинение тяжкого вреда здоровью, один грабеж», – говорится в сообщении.

Также за прошедшую неделю в округе сотрудниками полиции были проведены рейды по выявлению незаконно проживающих иностранных граждан. Всего было проверено 69 мест концентрации иностранных граждан, по результатам составлено 139 административных протоколов. За нарушение миграционного законодательства наложили административных штрафов на сумму 153400 рублей.

Всего на территории Подольска за прошедшую неделю зафиксировано два ухода несовершеннолетних из дома, в настоящее время их еще разыскивают.

Сотрудники полиции обеспечили порядок при проведении двух спортивных и 21 культурно-массового мероприятия с общим количеством участников 11 тысяч человек.