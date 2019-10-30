РИАМО - 30 окт. Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Инвестор» на действия администрации городского округа Дубна Московской области и признала ее обоснованной, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Компания пожаловалась на действия организатора торгов на выполнение работ по реконструкции и защите здания от сверхнормативных деформаций по технологии компенсационного нагнетания многоквартирного жилого дома в Дубне на улице Понтекорво.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации городского округа Дубна Московской области в части утверждения документации о закупке.», — говорится в сообщении.

В действиях заказчика выявлены нарушения закона о контрактной системе — ненадлежащее установление требований по страхованию рисков, обременению обязательствами имущественного характера, ответственности заказчика, срокам выполнения работ.

Жалоба признана обоснованной, заказчику выдано предписание об устранении нарушений.