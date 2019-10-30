РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 окт. Воспитанники секции рукопашного боя стадиона «Авангард» примут участие в международном турнире по армейскому рукопашному бою в Италии, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«Спортсмены секции армейского рукопашного боя стадиона «Авангард» под руководством и в сопровождении тренера Андрея Андреева - 9 человек выехали в Италию для участия в Международном турнире по армейскому рукопашному бою, в рамках VII объединенного чемпионата мира боевых искусств 2019 года», - говорится в сообщении.

На соревнованиях выступят: Абдумалик Шадманов, Андрей Землеруб, Никита Филатов, Арам Рафян, Дмитрий Козубовский, Артем Рожнов, Сергей Мкртчян, Дмитрий Сухоносов и Екатерина Вальчук.

Международный турнир по армейскому рукопашному бою проходит в Италии с 30 октября по 3 ноября.