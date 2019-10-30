РИАМО - 30 окт. В Орехово-Зуевском округе Подмосковья 5 ноября откроется новый центр молодежного инновационного творчества «Техношкола», он станет первым из четырех, которые откроются при поддержке властей региона в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Новый центр расположился на 80 квадратных метрах креативного кластера «Стачка» в центре города. ЦМИТ оборудован мобильным учебным компьютерным классом и современной мастерской. Учащиеся центра научатся пользоваться 3D-принтерами и режущими плоттерами, лазерными и фрезерными станками. При этом заниматься в ЦМИТ смогут не только школьники, но и студенты, и взрослые. ЦМИТ рассчитан на посещение 600 человек в месяц», — говорится в сообщении.

Образовательная программа центра включает пять авторских курсов и направлена на то, чтобы ребенок мог и смастерить стул, и запрограммировать робота, и разработать компьютерную игру. Основные направления курсов: «Развитие интеллекта», «Робототехника», «Программирование», «Творчество» – современные и востребованные инженерные науки.

По словам зампреда правительства Подмосковья Вадима Хромова, в этом году в результате конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на частичную компенсацию затрат, связанных с созданием ЦМИТов, министерством инвестиций и инноваций региона определены четыре округа, где появятся новые центры.

«Поддержаны заявки на открытие ЦМИТов в городских округах: Орехово-Зуевский, Солнечногорск, Электросталь и Ступино. Общая сумма субсидии на частичную компенсацию затрат составит 7 миллионов рублей для каждого участника конкурса, общий объем финансирования в 2019 году – 28 миллионов рублей», — пояснил Хромов.

Он добавил, что сейчас в Подмосковье работают 14 центров молодежного инновационного творчества в Дубне, Дмитрове, Жуковском, Протвине, Пущине, Одинцове, Балашихе, Фрязине, Красногорске, Люберцах, Химках, Сергиевом Посаде, Котельниках и Подольске. Это самое большое количество подобных центров среди всех субъектов России.

Программа по созданию и обеспечению деятельности ЦМИТ в Московской области реализуется с 2015 года. За все время объем финансирования составил более 160 миллионов рублей. Уже более 20 тысяч детей и молодежи прошли обучение в ЦМИТах.