РИАМО - 30 окт. В Москве до конца запланировано обновление 32 километров трамвайных путей, на сегодняшний день движение уже возобновлено практически на 25 километрах линий, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На сегодняшний день работы ведутся на северо-западе Москвы — на Новощукинской и Живописной улицах, а также на Строгинском шоссе. Специалисты укладывают новые рельсы, меняют шпалы, обновляют систему водоотведения, контактную сеть, а также обустраивают остановочные платформы. С начала 2019 года в городе создали 18 трамвайных платформ, так, на сегодняшний день их насчитывается 268.

«Благодаря новым технологиям ход трамваев становится заметно тише после ремонта путей. Использование виброизоляционных матов сокращает вибрацию на 30% при движении рельсового транспорта по полотну. Особенно это актуально на тех маршрутах, которые проходят возле фасадов жилых домов. Кроме того, мы применяем композитные шпалы. Их делают из переработанных материалов: пластиковых бутылок, тары и других отходов», - рассказал главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел Хмелев.

Всего в этом году рабочие уложат в общей сложности 18 тысяч шпал из переработанного пластика. Они появятся на различных участках – на путях у метро «Щукинская», рядом с Преображенской площадью, на Измайловском шоссе и Семеновской площади» и так далее.

Шпалы из композитных материалов прочнее деревянных, а их срок службы составляет порядка 50 лет. В основном такие шпалы применяют на участках с поворотами. Кроме того, их не нужно пропитывать каменноугольным дегтем для предотвращения гниения, что важно для экологии города.

С 2010 года в Москве обновили свыше 220 километров трамвайных путей — больше половины всей протяженности сети. В прошлом году капремонт был произведен почти на 20 километрах линий.